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'da operasyonu: 3 gözaltı

’ın Erzin ilçesinde düzenlenen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yol kontrolünde 32 kilo esrar ile yakalanan Kadir Ö.’nün ’daki ikametinde emniyet birimlerince yapılan aramada ise 65 kilogram esrar maddesi, 165 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 19:26 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 05:25
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Edinilen bilgiye göre, 'dan 'a getirildiği bilgisine ulaşan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekipleri, 21 DZ 120 ve 80 GTA 619 plakalı midibüsü Erzin ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 'zula' diye tabir edilen yerlere gizlenmiş 32 kilogram esrar ele geçirildi.


Zanlılardan Kadir Ö.'nün Diyarbakır'daki ikametinde emniyet birimlerince yapılan aramada ise 65 kilogram esrar maddesi, 165 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Araçlardaki İhsan D., Kadir Ö. ve Doğan İ.'nin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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