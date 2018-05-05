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'da e uğrayan kızın cesedi yakılmış halde bulundu...

Dünyada en fazla nın gerçekleştiği ülkelerden , bir kez daha ve vahşi cinayetle sarsıldı. Polis, bir köyde genç kızı kaçırıp tecavüz eden 16 erkeği gözaltına aldı. Toplu tecavüze uğrayan 16 yaşındaki genç kızın cesedi, kendi evinde yakılmış halde bulundu.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 16:40
Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan kızın cesedi yakılmış halde bulundu...

Carkhand eyaletindeki Chatra köyünde yaşayan genç kızın, ailesinin bir düğüne katıldığı sırada evinden dört erkek tarafından kaçırıldığı bildiriliyor.

Saldırganlar ıssız bir yere götürdükleri genç kıza diğer erkeklerin de katılmasıyla tecavüz etti.

Olayın duyulması ülke çapında infiale yol açtı, televizyonlar haberi sunarken 'YETER! Suskunluğunu boz ' yazılı bantlar geçti.

Kızın ailesinin saldırganların cezalandırılmaları için başvurduğu Chatra köyü lideri ise, erkeklere 770 dolar ceza verdi.

Hindistan'da geçen ay sekiz yaşındaki Asifa Bano isimli bir kız çocuğu sekiz erkeğin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmüş ve kurbanın cesedi ormana atılmıştı. Müslüman bir aşirete mensup kızın feci ölümü ülke çapında gösterilere yol açmış, bazı Hindu gruplar tecavüzcülerin yakalanmasına karşı çıkmıştı.

İDAM CEZASI GETİRMİŞLERDİ

yönetimi, bir hafta sonra 12 yaşından küçük kız çocuklarına tecavüz edenlere getirmişti.

Neredeyse her saat bir tecavüzün kayıtlara geçtiği Hindistan'da, bir üniversite öğrencisinin 2012 yılında başkent Yeni Delhi'deki otobüste e uğrayıp öldürülmesi, uzun süre dünyada gündem olmuştu.

Olayın ardından hükümet tecavüz suçlularına 20 yıla kadar hapis cezası veren düzenlemeyi onayladı ancak birçok nın aileler arasındaki anlaşmayla kapatıldığı biliniyor. (Milliyet)

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Hindistan'da toplu tecavüze uğrayan kızın cesedi yakılmış halde bulundu...
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