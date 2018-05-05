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Kurtarmak için can verdiler

Manavgat Irmağı’nda suya düşen genç kızı çıkarmaya çalışan Cihan Toplar ile Kızılırmak’ta yüzme bilmeyen genci kurtarmak isteyen Ramazan Buğday akıntıya kapılarak kayboldu

Giriş Tarihi: 5.5.2018
Kurtarmak için can verdiler
Antalya ve 'da iki genç başka hayatları kurtarmak uğruna kendi canlarını feda etti. Antalya'daki olayda Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, suya düştü. Bunu gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, hemen ırmağa atladı. Çiçek'e ulaşan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı. Toplar'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çorum'da Kızılırmak Nehri'ne arkadaşlarıyla balık avlamak için giden 17 yaşındaki Galip Güler, yüzme bilmediği halde girdiği suda akıntıya kapıldı. Yardım çığlıkları üzerine yakındaki tarlada çalışan Ramazan Buğday, genci kurtarmak için suya girdi. Ancak Buğday da akıntıya kapıldı. Güler'in cesedi, 100 metre uzaklıkta bulundu. Buğday'ı arama çalışmaları ise sürüyor. AA
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Kurtarmak için can verdiler
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