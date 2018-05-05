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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, ve 'te yarın sabah başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 21:35
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Bursa, Eskişehir, ve 'te yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir, Kütahya, Bilecik'in tamamı ile Bursa'nın kuzey kesimleri haricinde kalan yerlerde 6 Mayıs pazar günü sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ani su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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