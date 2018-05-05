Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Samsun’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı!

’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme : 15 yaralı!

'un Canik ilçesinde 5’i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik sında 15 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 10:43
Samsun’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı!

'un Canik ilçesi Beledievleri Mahallesi viyadük üstünde saat 03.45 sıralarında meydana gelen da, bir TIR'ın yolun solundaki bariyerlere çarpması sonucu arkadan gelen diğer araçlar da birbirlerine çarptılar. 5'i TIR toplam 12 aracın karıştığı nda 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan Havva Karaağaç'ın hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralılar Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyye Hafza Boran, Hüseyin Selman Boran, Süleyman Boran ve Mesut Uğural, Gazi Devlet Hastanesi'ne; Hatun Karağaç, Yılmaz Boran, İbrahim Hamza Boran ve Furkan Karaağaç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Mustafa Aysüne, Emre Şahinkaya ve Özlem Aysüne ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOL UZUN SÜRE KAPATILDI

Kazadan dolayı viyadüğün üstü uzun süre araç trafiğine kapatılırken, ulaşım alt yoldan verildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Beykoz’da değnekçi dehşeti!
Diyarbakır’daki gizemli tapınakta yeni koridorlar ortaya çıkarıldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN