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Son Dakika Haberi: 'ta öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Yaralılar var!

Son dakika haberi... 'ın Silopi ilçesinde piknik yapan lise öğrencilerinin yakınında bulunan ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 12 öğrenci yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 17:01
Son Dakika Haberi: Şırnak'ta öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Yaralılar var!

Alınan bilgiye göre, Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Düzalan köyü yakınlarında piknik yaptıkları sırada yakınlarındaki bir ağaca yıldırım isabet etti.

Olayda, Abuzer Akyel, Sena Terip, Ubeyt Başak, Songül Kabul, Emel Fındık, Elif Süer, Vildan Toğuç, Ayşe Gündoğan, Çiğdem Dikmen, Faruk Arsun ile ismi öğrenilemeyen 2 öğrenci yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Faruk Arsun, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Valisi Mehmet Aktaş ve Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

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Son Dakika Haberi: Şırnak'ta öğrencilerin üzerine yıldırım düştü! Yaralılar var!
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