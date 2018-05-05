Sokak kavgasında pompalı dehşeti

BURSA
Osmangazi'de aralarında husumet bulunan iki Roman aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evindeki pompalı tüfeği alan Murtaza E. (51), sokak ortasında diğer aileye ateş açtı. Saçmalar kalbine isabet eden Çimen Çaymaklar (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Çimen Ç. (5) ve Faruk Y. (10) ise tedavi altına alındı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen Murtaza E. ile zanlıyı otomobiliyle kaçıran Kudret E., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.