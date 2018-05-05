Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sokak kavgasında pompalı dehşeti

Sokak kavgasında pompalı dehşeti

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018
Osmangazi'de aralarında husumet bulunan iki Roman aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evindeki pompalı tüfeği alan Murtaza E. (51), sokak ortasında diğer aileye ateş açtı. Saçmalar kalbine isabet eden Çimen Çaymaklar (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Çimen Ç. (5) ve Faruk Y. (10) ise tedavi altına alındı. Kısa süre önce cezaevinden çıktığı belirlenen Murtaza E. ile zanlıyı otomobiliyle kaçıran Kudret E., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak kavgasında pompalı dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN