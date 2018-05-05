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, kepçe operatörünü ’ye iade etti

, sınır ihlali nedeniyle ülkesinde tuttuğu Türk kepçe operatörü 'i 3 gün sonra ’ye iade etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 16:40 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 16:42
Yunanistan, kepçe operatörünü Türkiye’ye iade etti

Geçtiğimiz Çarşamba günü Pazarkule Sınır Kapısı'nda, su kuyusu çalışması yapmak için bölgeye gelen ve sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kepçe operatörü , çıkarıldığı mahkemece 5 ay hapis cezası ve bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı. Yunan mahkemesinin 3 yıl süre aynı suçu işlememesi halinde serbest bırakılmasına karar vermesinin ardından Musa Alerik, 3 gün sonra anavatanı 'ye iade edildi.

"HİÇBİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİM"

Kepçe operatörü Musa Alerik, gazetecilere yaptığı açıklamasında, Yunan askerlerini Türk askeri zannettiğini belirterek, "Ben çalışma sahama giderken, yanlışlıkla onların tarafında gitmişim. Yunan askerini bir anda Türk askeri zannettim. Yanlarına gittim. Yanlarına gidince anladım ki Yunan askeri. Yabancı dil bilmediğim için kendimi onlara anlatamadım. Farkında olmadan onların sınırına geçmişim kepçeyle. Hiçbir tepki vermedim. Dediler ki 'Sen bir suç işledin. Seni 'a götüreceğiz. Hiçbir kötülük görmedim" dedi.



AİLESİNE SARILDI, HASRET GİDERDİ

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen kepçe operatörünü Pazarkule Sınır Kapısı'nda eşi Bedriye Alerik, oğlu Onur Alerik ve yakın akrabaları karşıladı.

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Yunanistan, kepçe operatörünü Türkiye’ye iade etti
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