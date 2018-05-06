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Ağaca yıldırım düştü 12 öğrenci yaralandı

MEHMET YILDIRIM
MEHMET DEMİRHAN MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Ağaca yıldırım düştü 12 öğrenci yaralandı
'ın ilçesi Düzalan köyü yakınlarındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu piknik yapan 12 öğrenci yaralandı.
Silopi'deki çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri, dün sabah ilçeye bağlı Düzalan köyü yakınlarına pikniğe gitti. Öğrencilerin halay çektikleri sırada, bulundukları yerin yakınındaki ağaca yıldırım düştü. Ağacın altında bulunan 12 öğrenci yaralandı. Öğrenciler, sağlık ekipleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililerden bilgi alan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, yaralıların durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Öte yandan 'nın Birecik ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde otlatmaya bırakılan inekleri almaya giden 9 yaşındaki Teknur Karayılan sel sularına kapılarak kayboldu. ekiplerinin çalışması sonrası küçük kızın cesedi olay yerinden yaklaşık 10 kilometre uzakta Suriye sınırında dere yatağında bulundu.
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Ağaca yıldırım düştü 12 öğrenci yaralandı
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