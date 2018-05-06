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çaldı Buse oynadı

, önceki akşam ’da kına gecesi düzenledi. Törene geç saatlerde damat da katıldı. Bir ara davulu eline alan Alişan çaldı Buse oynadı. Çiftin nikâhı bu akşam

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Alişan çaldı Buse oynadı
Şarkıcı ile bu akşam nikâh masasına oturacak olan oyuncu , önceki akşam kına gecesi düzenledi. 'da Gayrettepe'deki Sürmeli Otel'de gerçekleşen kına gecesine gelin ve damat tarafının yanı sıra , Amine Gülşe ve gibi isimler katıldı. Buse Varol'un kına gecesi yaptığı saatlerde Alişan da erkek arkadaşlarıyla Arnavutköy Eftelya Balık'ta yemek yedi. Yemek sonrası erkek tarafıyla birlikte kınayı basan Alişan, 'nun "Güzeller İçinden" şarkısıyla salona giriş yaptı. Alişan, davulcu kızlara 200 TL bahşiş vererek bonkör davrandı. Alişan ve Buse Varol, karşılıklı göbek atarak halay çekti. Bir ara davulu eline alan Alişan çaldı Buse oynadı. Gecenin tüm masraflarını Buse Varol üstlenirken kına için üç ayrı elbise hazırladı. Alişan'ın yakın dostu Çağla Şikel, kına gecesinde duygusal anlar yaşadı. Alişan'ı damatlık içinde gören Çağla Şikel'in duygulanarak gözyaşı döktüğü gözlendi. Geceyle ilgili tüm hazırlıkları Buse Varol'un üstlendiğini belirten Alişan, "Benim sürprizim pazar günü olacak. Organizasyon bende... Bir kere düğün yapıyorum. Masraf konuşmak doğru olmaz. Her şeyin en iyisi olsun istedim" dedi. 'ın nikâh şahidi olacağını açıklayan Alişan, diğer nikâh şahitlerinin ise yakın arkadaşları olacağını belirtti.
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Alişan çaldı Buse oynadı
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