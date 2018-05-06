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Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü

Giriş Tarihi: 6.5.2018
Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü
Gemlik'te, cinayet suçundan girdiği Bandırma Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), 5 gün izinli olarak evine geldi. Alpaslan ile eşi Çiğdem Alpaslan arasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alpaslan, eşini evinin balkonunda bıçaklayarak kaçtı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen üç çocuk annesi Çiğdem Alpaslan kurtarılamadı. Zanlı Mehmet Hanifi Alpaslan ise yakalanarak gözaltına alındı.
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Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü
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