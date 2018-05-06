Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü

Bursa
Gemlik'te, cinayet suçundan girdiği Bandırma Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Hanifi Alpaslan (34), 5 gün izinli olarak evine geldi. Alpaslan ile eşi Çiğdem Alpaslan arasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alpaslan, eşini evinin balkonunda bıçaklayarak kaçtı. Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
ve buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa Muradiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen
üç çocuk annesi Çiğdem Alpaslan kurtarılamadı. Zanlı Mehmet Hanifi Alpaslan ise yakalanarak gözaltına alındı.