Döviz bürosuna kelepçeli soygun

Antalya
'da silahla etkisiz hale getirdikleri kadın çalışana kelepçe takan kar maskeli 2 soyguncu, döviz
bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin euroyu alarak kayıplara karıştı. Kundu Oteller bölgesi Kemerağzı Mahallesi Tesisler Caddesi'nde dün bir döviz bürosuna gelen kar maskeli 2 kişi, görevli kadını silahla etkisiz hale getirerek kelepçe taktı. Döviz bürosundaki 25 bin lira ile 8 bin euroyu alan şüpheliler yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen
polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Döviz bürosu çalışanı Safiye G. de polise, şüphelilerden birinde krom renkli, diğerinde siyah renk tabanca bulunduğunu söyledi.
Bölgenin denize yakın olması nedeniyle denizde de önlem alındı. Döviz bürosunun, AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan Murat Cem Turan'a ait olduğu öğrenildi.