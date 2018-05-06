Edirne’de ‘Kakava ateşi’ yandı

Edirne
'de
Kakava - Hıdrellez Şenliği, Kakava ateşinin yakılmasıyla başladı. Törenin yapılacağı Sarayiçi'ni saatler önce dolduran Edirneliler, davul zurna eşliğinde renkli kıyafetleriyle dans eden Romanlara eşlik etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, Kakava - Hıdrellez Şenlikleri
'nin bin 400 yıldır devam ettiğini hatırlatarak, "Her dilden, her milletten insan bir arada yaşamanın, birbirlerine sevgi, saygı göstermenin barış içinde yaşamanın tohumlarını atıyorlar burada" diye konuştu. Konuşmaların ardından alanın ortasındaki Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları Edirne Valisi Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu. Kakava ateşinin önünde Roman gençleri doyasıya dans etti. Kakava kutlamaları, şafak sökmeden Tunca Nehri kenarındaki kutlama programıyla devam edecek.