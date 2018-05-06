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durumu! 'den son dakika uyarısı... Kuvvetli yağış geliyor dikkat!

durumu! Genel Müdürlüğü İstanbul için son dakika raporunu paylaştı. 6 Mayıs İstanbul hava durumu şöyle olacak; Kentin güney ve doğu ilçelerinde görülecek sağanağın akşam saatlerine kadar kuvvetli olması, akşam saatlerinde de zayıflaması ve gece saatlerinde de etkisini artırarak tekrar kuvvetlenmesi bekleniyor. İstanbul ve tüm yurtta beklenen hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. İşte yurt genelinde ve İstanbul'da 'bugün hava nasıl olacak' ve 'hafta sonu hava nasıl olacak? sorularının cevabı... İşte il il tüm yurtta beklenen hava durumu...

Giriş Tarihi: 6.5.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 15:54
Hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... Kuvvetli yağış geliyor İstanbullar dikkat!

İSTANBUL'UN GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

durumu! Son dakika uyarısı! Genel Müdürlüğü milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısını milyonlarca vatandaşla paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyanık olmaları gerektiği belirtildi. Özellikle hava durumu için beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi. Ülkemiz genelinin ise parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... Kuvvetli yağış geliyor İstanbullar dikkat!
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