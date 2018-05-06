Hava durumu! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı... Kuvvetli yağış geliyor İstanbullar dikkat!

İSTANBUL'UN GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hava durumu! Son dakika hava durumu uyarısı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısını milyonlarca vatandaşla paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyanık olmaları gerektiği belirtildi. Özellikle hava durumu için beklenen kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi. Ülkemiz genelinin ise parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin doğusu ile Hatay ve Kilis çevreleri hariç tüm yurdun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ve doğusu ile Karadeniz kıyı kesiminde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.