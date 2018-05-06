İstanbul uçağında yangın paniği

Erzurum
Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan uçağın motor kısmından alev çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, saat 20.25 sularında Erzurum Havalimanı
'ndan İstanbul'a gitmek üzere kalkışa hazırlanan yolcu uçağının sağ taraftaki motor bölümünden kıvılcım sonrası alev çıktı. Durumu fark eden pilotun motorları durdurmasının ardından uçaktaki yolcular görevlilerce tahliye edildi.
Motor bölümündeki alev, havalimanı itfaiye görevlilerince kısa sürede söndürüldü. Tahliye edilen yolculardan Emrah Eren, "Kalkmamıza yarım dakikadan daha az zaman kalmıştı ve arkadan çıkan büyük bir alev, gördüğümüz kadarıyla uçağın boyunu aşan alevdi" dedi.