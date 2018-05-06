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Mamak’ı vurdu

’da sonucu Mamak’ta afeti yaşandı. Yüzlerce araç, ev ve işyerinde maddi hasar oluştu. Selde 6 kişi de yaralandı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN FATMA GÖKSU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Mamak’ı sel vurdu
Başkentte etkili olan Mamak'ta e neden oldu. Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde öğle saatlerinde etkili olan yağış sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Araçların yağmur suyunda sürüklendiği selde, sürücüler zor anlar yaşadı. Selin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ASKİ, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi'ne bağlı ekipler olaya müdahale etti. Sel esnasında sulara kapılan bir vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Çok sayıda araçta maddi hasar meydana gelirken Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, bölgede incelemelerde bulundu. İkili mağdur olan vatandaşlarla görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. 500 yılda bir karşılaşılacak bir afetle karşı karşıya kaldıklarını belirten Tuna, "Çok şükür can kaybı yok. 6 yaralımız var. Çok ciddi hasar var. Şu anda çalışması gerçekleştiriyoruz. Hazırlanan rapor doğrultusunda vatandaşlarımıza devletimizin imkanları ölçüsünde yardım yapılacaktır. Başkentin diğer noktalarında herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı. Yaklaşık 100'e yakın araçta maddi hasar oluştuğunu belirten Akgül ise, "10-15 dakika içerisinde belki de 1 ayda yağacak yağmur yağdı. Hasar tespit noktasında çalışmalar yapılıyor. 100 civarında araç selde zarar gördü" şeklinde konuştu.
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Mamak’ı sel vurdu
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