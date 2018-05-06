‘Ne olur o caniyi bulun!’

İzmir
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29 Nisan'da aynı aileden 5 kişiye mezar olan otomobile çarparak kontrolden çıkardığı öne sürülen "beyaz araç" aranıyor. Kaza sırasında yolu gören iki güvenlik kamerasının elektrikler kesik olduğu için kayıt yapmadığı ortaya çıktı. Amcası, yengesi ve kuzenlerinin öldüğü kazadan
kurtulan tek aile üyesi olan Yağmur Karabulut'un (14) ifadesiyle ortaya çıkan olayla ilgili olarak SABAH'a konuşan dede Naci Karabulut, "Oğlum, gelinim ve üç torunumun ölümüne neden olan caniyi ne olur bulun. Kazadan tek sağ kurtulan torunum Yağmur her gün amcası ve kuzenlerini sayıklıyor. Biz de ona, 'Yaşıyorlar. İyileşince görüştüreceğiz' diye teselli ediyoruz. Televizyon izletmiyoruz" dedi.