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Nişan hazırlığı yaptığı , öğretmeni dolandırdı

'nın Suruç ilçesinde öğretmen Y., kendisini 'avukat' olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu kişi tarafından 155 bin lira dolandırılınca savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 14:59
Nişan hazırlığı yaptığı sahte avukat, Arzu öğretmeni dolandırdı

'dan Suruç'taki İlkokulunu 2 yıl önce ataması yapılan Y., bir arkadaş grubunda tanıştığı ve kendisini 'avukat' olarak tanıktan Ömer A. ile görüşmeye başladı. Arzu Y., bir süre görüştükten sonra gönlünü kaptırdığı Ömer A. ile nişanlanma kararı aldı. Evlilik hayali kurarak ailesi ile de tanıştırdığı , iddiaya göre geçen yılın son günlerinde Arzu Y.'ye, kazançlı bir yatırım için paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Arzu Y. de çok güvendiği sahte avukata 70 bin lira kredi çekip biriktirdiği para ile birlikte toplamda 155 bin lirayı verdi. Ancak, Ömer A. genç öğretmenin parasını aldıktan sonra ortadan kayboldu. Ne olduğunu anlayamayan Arzu Y., ulaşamadığı sahte avukatın dolandırıcı olduğunu öğrenince soluğu adliyede aldı ve suç duyurusunda bulundu.

155 BİN TL DOLANDIRILDI

Arzu Y., Hukuk Fakültesi diploması, Baro kimlik kartı gösterdiği için güvendiği Ömer A.'nın dolandırıcı olduğunu ancak parasını kaptırdıktan sonra anladığını ve psikolojik çöküntüye uğradığını anlattı. 155 bin lirasının dolandırıldığını ve suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Arzu Y., yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Avukat olarak tanıdığım ve evlilik hayali kurduğum adam 155 bin liramı dolandırdı ve bir anda ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayınca ve gerçeği anlayınca savcılığa başvurarak şikayetçi oldum. Bu süreden sonra bu kişinin ailesi tarafından şikayetimi geri çekmem için tehdit edildim. Ama ben bu mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. Yaşadıklarımdan sonra psikolojim çok bozuldu. Maddi boyutunu bir kenara bırakın manevi olarak çok yıprandım. Bir öğretmen olduğum için çocuklara verimli olmaya çalışıyorum. Bunun için psikolojik destek alıyorum."

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Nişan hazırlığı yaptığı sahte avukat, Arzu öğretmeni dolandırdı
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