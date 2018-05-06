Römork çetesi çökertildi

Tekirdağ
polisi, yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçları parçaladıktan sonra yasa dışı yollarla satan suç örgütüne yönelik 6 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün lideri de dahil 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçları parçaladıktan sonra yasa dışı yollarla satan suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Suç örgütü liderinin aynı zamanda uluslararası yasadışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğu belirlenince devreye Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de girdi. Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.