Son dakika: Başbakan Binali Yıldırım İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

"HER ŞEY İNSAN DEMEKTİR"

"Çalışanın her daim yanında olacaksın, her şey insan demektir. Onun için biz ne dedik 15 yıl önce insanı yaşat ki devlet yaşasın, insanın olmadığı yerde hiçbir gelişme olmaz, her şey insanla başlıyor insanla devam ediyor, sonraki bir hususta bu kazalar olduktan sonra tepki olarak düzenlemeler yapıyoruz, sonra ipin ucunu da kaçırıyoruz. Halbuki bunu kaza sonrası değil uzun tecrübelerin birikimi olarak yapmak lazım"

"AMACIMIZ SIFIR ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI"

"Bakanımız Türkiye'de 15 yılda iş yeri sayısındaki artış sayılarını bizlerle paylaştı, gördük ki çalışan sayısının artmasına rağmen, iş kazalarında azalma sağlamışız. Ancak bunu yeterli olarak görmemiz değil, amacımız sıfır ölümlü iş kazası. İdealimiz budur. Ama bunun için çok çalışmamız ve eğitim, tedbir almamız gerekiyor. 4 gün sürecek bu etkinlik çeşitli ülke etkinliklerinin masaya yatırlıacağı herkesin birbirinin bilgisinden görgüsünden tecrübesinden istifade edeceği, uluslararası bir platformdur. Yapılan tespitlere göre iş kazaları ve meslek hastalıkları ülkelerin gayrı safi hasılasının yüzde 4'ne kadar bir ekonomik değer oluşturuyor. Tabi bu önemli bir oran, bir bakımdan da önemi yok çünkü insan hayatının önemi olmaz. Kaybolan hayatı yerine getiremeyiz, daha dikkatli olmamız lazım"

"İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ MÜFREDATA GİRECEK"

"İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistem çalışmalarını hızlandırdık. Ortaöğretim ve üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği müfredatı verilecek. Hem iş yapacağız, hem de tedbir alacağız, küçük tedbirsizlikler büyük kazalara yol açabiliyor, bir kıvılcım bir ormanı yok edebiliyor"