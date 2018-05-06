Yağmuru çekerken yıldırım çarptı

Malatya
'da
3 çocuk babası Hamit İnce
, cep telefonuyla yağmuru görüntülemek isterken, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Hamit İnce (39), önceki gün çocuklarını da yanına alarak, traktörle kayısı bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada yağmur başlayınca, ıslanmamak için traktörü park eden İnce, yol kenarında bulunan bir bahçedeki kulübeye sığındı. Bir süre sonra cep telefonuyla yağmuru görüntülemek için dışarı çıkan İnce'nin üzerine yıldırım düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan Van
'ın Gürpınar ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.