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Yağmuru çekerken yıldırım çarptı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.5.2018
Yağmuru çekerken yıldırım çarptı
'da 3 çocuk babası , cep telefonuyla yağmuru görüntülemek isterken, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Hamit İnce (39), önceki gün çocuklarını da yanına alarak, traktörle kayısı bahçesine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada yağmur başlayınca, ıslanmamak için traktörü park eden İnce, yol kenarında bulunan bir bahçedeki kulübeye sığındı. Bir süre sonra cep telefonuyla yağmuru görüntülemek için dışarı çıkan İnce'nin üzerine yıldırım düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan 'ın Gürpınar ilçesinde üzerine yıldırım düşen güvenlik korucusu Hamdullah Yiğit (38) hayatını kaybetti.
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Yağmuru çekerken yıldırım çarptı
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