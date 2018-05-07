15 milyon TL’lik bahis operasyonu

İSTANBUL
Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'ın yasa dışı bahis dosyasıyla ilgili olarak yaklaşık 630 soruşturma dosyasından sadece ilk 10 adet dosyada yapılan inceleme sonucunda yaklaşık 15 milyon TL suç gelirine el koydu. Adli kaynaklar, 10 dosya yönünden el konulan 15 milyon TL'den çok daha fazla para miktarının söz konusu olabileceğini değerlendiriyor. Bazı şüphelilerin, el konulan hesabından daha fazla sayıda hesap açtırdığı belirlendi. Savcılık, el konulan hesaplar dışındaki diğer hesaplara da el konulması için harekete geçti.