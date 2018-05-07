Alişan ile Buse Varol evlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, şarkıcı Alişan
ve oyuncu Buse Varol
'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu. Beşiktaş'taki bir otelde dün akşam gerçekleştirilen düğüne Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin
ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Gecenin sunuculuğunu ise radyocu Gezegen Mehmet (Mehmet Akbay) yaptı. Erdoğan'ı anons eden ünlü radyocunun "Biz size başkanım derdik. Siz şimdi cumhurun başkanı oldunuz" sözleri salonda büyük alkış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal'ın kıydığı nikan sırasında Alişan, "İzninizle Cumhurbaşkanım" dedikten sonra "Evet" diye bağırdı. Erdoğan da nikahın ardından "Şahit oldum. Allah'tan iki dünya saadeti diliyorum" dedi. Düğüne katılan yaklaşık 900 davetli arasında Seda Sayan, Bülent Ersoy, Elif Karlı, Yeşim Salkım, Ece Erken, Çağla Şıkel, Yaşar İpek, Seren Serengil, İzzetYıldızhan, Erkan Petekkaya , Özlem Yıldız, Şafak Sezer, Sinan Akçıl ve Saruhan Hünel gibi ünlü isimler de yer aldı. GÜÇLÜ AİLE GÜÇLÜ MİLLET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikahın kıyılmasının ardından şunları söyledi: "Allah'tan mutluluklar diliyorum. En kötü günleri bugün gibi olsun. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Benim hassas olduğum bir konu var. Çocuk konusunda bir olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Güçlü milletler, güçlü ailelerden olur. Bu milleti doğum kontrolüyle kandırdılar. Yeni nesil bunu kıracak, Türk milleti genç, dinamik yapıyla geleceğe yürüyecek. Aile cüzdanını Buse hanıma vereyim, aradığın zaman rahat bulursun."