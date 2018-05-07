Antalya'da oturduğu bankta 56 bin TL'si unutan Rumeysa öğretmene bir şok daha

Çantayı alan kişinin tespiti için polis tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip eden Uslu, "Olaydaki tek güvencemiz bankın hemen karşısındaki MOBESE kameralarıydı. Ancak polis kameraların arızalı olduğunu bu nedenle de görüntü alınamadığını söyleyince yıkıldık" dedi.

"KAMERALAR HAREKETLİYDİ"

Paranın unutulduğu bankın Meltem Kavşağı önünde olduğunu hatırlatan Uslu, "Bankın karşısındaki kameralar 180 derece hareket edebiliyor. Ama polis, 'Sistem arızası yaşanmış görüntü alamıyoruz' diyor. Nasıl böyle bir şey olur anlamıyorum" dedi.

"GÖRÜNTÜ ALAMADIK"

Polisin açıklamasıyla tüm umutlarının tükendiğini kaydeden Uslu, şöyle dedi: "MOBESE'yi geçtim toplu taşıma araçlarından bile görüntü alamadık. Oysa görüntü olsa parayı alan kişiyi tespit etmek, izini sürmek çok kolay olacaktı. Nasıl oluyor da kentin en işlek kavşağındaki MOBESE çalışmıyor?"

"ÇANTAYI NASIL BULACAĞIZ?"

"Ya o kavşakta insan hayatı ile ilgili bir olay yaşanmış olsaydı ne olacaktı? Bu kameralar bizim güvenliğimiz için kurulmadı mı? Kimse bize bu sorularımızın yanıtlarını vermiyor. Elbette ben bir hata yaptım ancak devletin kurumları da bizi korumakla görevli değil mi? Görüntü olmazsa çantayı alan kişi nasıl tespit edilecek?"

AFİŞ BASTIRIP SEFERBERLİK BAŞLATMIŞTI

İçerisinde otomobil almak için bankadan çektiği 56 bin liralık kredi parasının olduğu çantayı, bir bank üzerinde unutan ve daha sonrasında bankta bulamayan Rehberlik Öğretmeni Rumeysa Uslu için arkadaşları seferberlik başlattı. Rumeysa öğretmenin arkadaşları kaybolan çantanın olduğu bankın hemen yanındaki ağaçlara 'Parayı getirene ya da ihbar edene bin lira ödül' yazılı ilan asarken, ilanı okuyan vatandaşlar da paranın geri getirilmesi için hırsızlara seslendi.

"1000 TL PARA ÖDÜLÜ VERİLECEKTİR"

Olayın ardından herhangi bir gelişme olmaması üzerine Rumeysa Öğretmen'in arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, üzerinde, 'Bu bankta bir bayan öğretmenimizin 50 bin lira civarında bankadan çektiği ihtiyaç kredisi 30 x 20 ölçülerinde siyah beyaz çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakoluna getirene ya da ihbar edene 1000 TL para ödülü verilecektir. MOBESE ve otobüs kamera kayıtları inceleme altındadır. Görüntüleri en kısa zamanda haber yayın organları da çıkaracaktır. Kamera tespit yoluyla bulunan zanlı, kendisine haram olan bir parayı alıkoymaktan suçlu duruma düşecek, hırsızlık suçuyla yargılanacaktır' yazılı ilanı astı.

HIRSIZA SESLENMİŞLERDİ

Cadde üzerinde ilanı fark eden vatandaşların da ilanı okuduktan sonra oldukça üzüldüğü dikkat çekti. İlanı okuyan Emekli Öğretmen Mülkiye Ünal "Benim meslektaşımın bu kadar parayı kaybetmesi beni çok üzdü. Bir memurun maaşından başka neyi var ki? Bu parayı alanlar lütfen karakola teslim etsinler. Öğretmenin maaşından başka bir şeyi yoktur. Maaşı 1 ay bile yetmez zaten. Bide kredi ödeyecek şimdi. Emekli bir öğretmen olarak, meslektaşımın parasının geri getirilmesini istiyorum" diyerek hırsıza seslendi.

Kaynak: Hürriyet