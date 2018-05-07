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hedefi tam on ikiden vurdu

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES başladı. Tamamen milli imkanlarla geliştirilen 'nın göz bebeği hedefleri tam isabet vurdu.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:36

Dost ve müttefik 19 ülke unsurlarının katılımıyla düzenlenen EFES bugün başladı. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesinde 7-11 Mayıs tarihleri arasında icra edilecek olan tatbikatın bugünkü bölümünde, milli imkanlarla geliştirilen 'nın göz bebeği hedefleri tam isabet vurdu. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan TB2 SİHA'nın tatbikattaki başarılı atışları nefes kesti.

Silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46 adet bulunuyor. Araçların 34'ü TSK'da, 6'sı Emniyet Genel Müdürlüğünde, 6'sı Jandarma Genel Komutanlığında görev yapıyor. Envanterdeki silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyondaki Bayraktar TB2 sayısı ise 23.

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Bayraktar TB2 SİHA hedefi tam on ikiden vurdu
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