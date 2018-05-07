Düğünden ölüme

Kırıkkale
'de Ramazan Hato (41) idaresindeki otomobil, önceki gece Mesut Altınyurt'un kullandığı otomobille Vali Konağı mevkisinde çarpıştı. Araç sürücüsü Ramazan Hato ile Adil Yeşilyurt (20) ve Batuhan Çorak (20) hayatını kaybetti. Her iki araçtakilerin farklı düğünlerden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
BURSA:
Düğünden dönen İsmail Acar idaresindeki otomobil ile bir TIR çarpıştı. Sürücü Acar, Recep Altın ve Mustafa Koçan hayatını kaybetti. Kazanın ardından TIR sürücüsü TIR'ıyla kaçtı.
KAYSERİ:
Abdullah Ceren idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Ceren'in eşi Sevim Ceren ile yeğeni Sümeyra Nur Kepenek hayatını kaybetti.
MANİSA:
Akhisar ilçesinde düğün dönüşü yol kenarındaki menfeze düşen motosikletteki Ali Batıhan (20) öldü.
KÜTAHYA:
Ali Esen idaresindeki otomobil ile Bayram Altıntaş'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Esen ile Altıntaş hayatını kaybetti.
Antalya/> ANTALYA:
Aksu ilçesi yakınlarında, otobüs ile otomobil çarpıştı. Otomobildeki Ayşe Avşar ve oğlu Harun Avşar yaşamını yitirdi.
MALATYA:
Özal Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil kayısı bahçesine yuvarlandı. Sürücü Nuh Tufan Kandı'nın (62) cesedi sabah bulundu.
GÜMÜŞHANE:
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ahmet Daloğlu hayatını kaybetti.
KONYA:
Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, Mustafa Selim Arıcı (15) hayatını kaybetti.
PARK HALİNDEKİ TIR'IN ALTINA GİRDİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki TIR'a çarptı. Otomobil hurdaya dönerken 21 yaşındaki sürücü Orhan Bulut öldü. Çayırova'da ise yolun karşısına geçmeye çalışan Raif Demirel (5) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.