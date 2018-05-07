Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalman'ı, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yalman, acil serviste doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.