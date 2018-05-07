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Evinin önünde uğradığı silahlı da öldü

'te, evinden çıkarken silahlı ya uğrayan (35) yaşamını yitirdi. Olay, dün gece Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Mehmet Yalman, evinden çıkıp otomobiline doğru giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:26
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalman'ı, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yalman, acil serviste doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

yla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, i işleyen kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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