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İki kardeşin şüpheli ölümü

Giriş Tarihi: 7.5.2018
İki kardeşin şüpheli ölümü
Samsun'da, iki erkek kardeş evlerinde ölü bulundu. Kardeşlerin madde kullandığı iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Balcı (25) ve kardeşi Metehan Balcı'dan (21) haber alamayan ailesi, yaşadıkları eve gitti. Eve giren aile, çocuklarının odada hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, her iki kardeşin de öldüğünü belirledi. Uyuşturucu madde sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen kardeşlerin cesetleri, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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İki kardeşin şüpheli ölümü
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