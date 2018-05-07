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İzmitli genç kız depresyona girdikten sonra 6 dil öğrendi

İzmit'te yaşayan ’ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. bölümünde okuduğu için bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gazeteci, “Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi

Giriş Tarihi: 7.5.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:43
İzmitli genç kız depresyona girdikten sonra 6 dil öğrendi

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Bilecik Üniversitesi Rehberliği Bölümü'nden mezun olan 'nin o günden sonra hayatı değişti.

"KENDİ KENDİME 6 DİL ÖĞRENDİM"

Turizm bölümünde okuduğu için bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gamze Gazeteci, "Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim.

"HEDEFİM 20 DİL"

Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca'yı ileri seviyede, Korece'yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum" diye konuştu.

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İzmitli genç kız depresyona girdikten sonra 6 dil öğrendi
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