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Kaçak çetesinin şifresi çözüldü

Bir makine mühendisinin hazırladığı sahte pasaportlarla firari terörist ve kaçak göçmenleri yurtdışına kaçıran 61 kişilik çetenin şifreli konuşmaları deşifre edildi. Çetenin, kaçak göçmenlere ‘koyun’ dediği belirlendi

Giriş Tarihi: 7.5.2018
Kaçak çetesinin şifresi çözüldü
'da FETÖ, PKK, DHKP-C üyesi şahısları da yurtdışına kaçıran 61 kişilik çetenin 41 üyesi tutuklanmış, 137 göçmen yakalanmıştı. Göçmenlere sahte pasaport hazırlayan kişinin makine mühendisi Ö.T. olduğu belirlendi. Ö.T.'nin hazırladığı sahte pasaportların gerçekleri ile bire bir uyuştuğu, mor ışık cihazından bile geçebildiği açıklandı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, çete mensuplarının 20 bin dolara çıkardıkları sahte pasaport, sahte nüfus cüzdanı, sahte oturma izni gibi belgeler için 'palamut, ayakkabı, kan tahlili, kahve ve lahmacun' gibi ifadeler kullandığını saptadı. Çete üyeleri, havalimanından çıkardıkları göçmenlere de 'misafir' diyordu. Özellikle Güney Asyalılar için 'koyun' tabirini kullanan çete üyeleri, yurt dışına kaçırılacak firari terör örgüt üyeleri için ise 'eleman' şifresini kullandı.
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Kaçak çetesinin şifresi çözüldü
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