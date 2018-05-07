Kaçak çetesinin şifresi çözüldü

İstanbul
'da FETÖ, PKK, DHKP-C üyesi şahısları da yurtdışına kaçıran 61 kişilik çetenin 41 üyesi tutuklanmış, 137 göçmen yakalanmıştı. Göçmenlere sahte pasaport hazırlayan kişinin makine mühendisi Ö.T. olduğu belirlendi. Ö.T.'nin hazırladığı sahte pasaportların gerçekleri ile bire bir uyuştuğu, mor ışık cihazından bile geçebildiği açıklandı. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, çete mensuplarının 20 bin dolara çıkardıkları sahte pasaport, sahte nüfus cüzdanı, sahte oturma izni gibi belgeler için 'palamut, ayakkabı, kan tahlili, kahve ve lahmacun' gibi ifadeler kullandığını saptadı. Çete üyeleri, havalimanından çıkardıkları göçmenlere de 'misafir' diyordu. Özellikle Güney Asyalılar için 'koyun' tabirini kullanan çete üyeleri, yurt dışına kaçırılacak firari terör örgüt üyeleri için ise 'eleman' şifresini kullandı.