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'de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

'de 5 bin 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 09:19
Mersin'de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, sigara kaçakçılarına yönelik 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bu kapsamda merkez ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan bir tır garajında arama yapan ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Öte yandan, Çilek Mahallesi ve Bitpazarı'nda yapılan operasyonlar neticesinde ise değişik markalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
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Mersin'de 5 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi
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