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Minibüs devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı

'ta, özel bir hastanede çalışan sağlık görevlilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 15:02 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 15:02
Minibüs devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde, -Ankara Karayolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Şefik Ö. (37) yönetimindeki 67 UA 684 plakalı minibüs, sağanak yağış ve yoğun sis nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. , minibüste bulunan özel hastanede çalışan Tuğba Y. (22), Metehan Ö. (19), Ersoy Ç. (36) ve sürücü Şefik Ö. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüs devrildi: 4 sağlıkçı yaralandı
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