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önünde 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Son dakika haberi...Olay, 'un Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Turgut Özel önünde önceki gün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan A. (33), 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği içinde Mevlüt A.'nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti sıkıştırıp tabancayla silahlı saldırı düzenledi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 11:18
Öğrenci yurdu önünde 1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Saldırı sırasında araçta bulunan Mevlüt A. ile yanında bulunan Selçuk Y. (22) ve (33) araçtan inip kaçmaya başladı. Kaçan şahıslara doğru Ramazan A. tabancasıyla ateş etmeyi sürdürdü. Tabancadan çıkan kurşunlar Mevlüt A., Selçuk Y. ve Lütfi Güler ile önündeki üniversite öğrencileri Songül K.(20) ve Hatice K. (26) adlı öğrencilere isabet etti. 112 acil servis ekipleri tarafından hastanekaldırılanlan 5 kişiden biri olan evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda yaralanan Mevlüt A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRININ AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Silahlı saldırgan aracını terk edip kaçarken, saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Kendisine silahlı saldırı düzenlenen Mevlüt A. ile kardeşi Burhan A.'nın silahlı saldırgan Ramazan A.'nın annesi Tülay A.'ya tecavüz girişiminde bulundukları iddia edildi.

2016 yılında meydana gelen olayda, Tülay A.'nın, Burhan A.'yı (23) tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları 1. tarafından geçen ay Tülay A.'nın 15 yıl, kocası Sami A.'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri Ramazan A.'yı bugün Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ramazan A. sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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