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On sonuçları açıklandı! 7 2018 On Numara sonuçları burada

On , İdaresi’nin (MPİ) canlı sayfasında ne zaman, saat kaçta çekilecek? 7 2018 tarihinde çekiliş gerçekleşirken, geçen hafta devir yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta iki ile giderken (, Osmaniye) geçen haftaya dair veriler ve en çok çıkan rakamlar haberimizde...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 23:20
On numara sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2018 Milli Piyango On Numara sonuçları burada

On oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen bir kişi, 325 bin 90 lira ikramiyenin sahibi oldu.

İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 78 kişi 2 bin 778 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 143 lira 15'er kuruş, 7 bilen 16 bin 75 kişi 25 lira 80'er kuruş, 6 bilen 100 bin 650 kişi 4 lira 35'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 185 bin 283 kişi 3'er lira ikramiye kazandı.

Bu haftaki çekilişte yi kazanan talihlinin kuponunu 'un Beykoz ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 167 bin 263 lira 30 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya olarak 863 bin 316 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 481 bin 614 lira 5 kuruş aktarıldı.

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On numara sonuçları açıklandı! 7 Mayıs 2018 Milli Piyango On Numara sonuçları burada
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