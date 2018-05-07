Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? 2018 Ramazan ayının ilk orucu sahuru ve iftarı ne zaman? - İşte yanıtı

Tüm islam dünyası için büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Müslümanların heyecan içinde bekledikleri Ramazan ayı geldi çattı. Büyük bir heyecan ve coşku içinde Ramazan'ı bekleyen islam aleminin aklına takılan tüm soruları sizler için derledik. Oruç tutmak, zekat vermek isteyen Müslümanların en çok arattığı konu başlıkları Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2018 yılı için belirlenen fitne miktarı ne kadar? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün? Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı ne zaman? Soruları geliyor. İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…