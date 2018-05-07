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ne zaman ve hangi gün başlıyor? 2018 Ramazan ayının ilk orucu sahuru ve iftarı ne zaman? - İşte yanıtı

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan on bir ayın sultanı ayı için geri sayım başladı. Tüm Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan-ı Şerif İslam alemi için son derece büyük önem taşıyor. Recep ve Şaban aylarının ardından Ramazan ayı ile birlikte mübarek üç aylar tamamlanacak. Ramazan ayı için hazırlıkların başlandığı dönemde Müslümanların merak ettiği soruların başında Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan hangi gün? 2018 Ramazan orucu hangi gün başlayacak? Ramazan Bayramı tatili kaç gün soruları geliyor. Tüm bu soruların cevabını Sabah.com.tr olarak sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:11
Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? 2018 Ramazan ayının ilk orucu sahuru ve iftarı ne zaman? - İşte yanıtı

Tüm islam dünyası için büyük önem taşıyan on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Müslümanların heyecan içinde bekledikleri Ramazan ayı geldi çattı. Büyük bir heyecan ve coşku içinde Ramazan'ı bekleyen islam aleminin aklına takılan tüm soruları sizler için derledik. Oruç tutmak, zekat vermek isteyen Müslümanların en çok arattığı konu başlıkları Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2018 yılı için belirlenen fitne miktarı ne kadar? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün? Ramazan ayının ilk sahuru ve iftarı ne zaman? Soruları geliyor. İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

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Ramazan ne zaman ve hangi gün başlıyor? 2018 Ramazan ayının ilk orucu sahuru ve iftarı ne zaman? - İşte yanıtı
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