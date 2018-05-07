Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu öldü mü?

kimdir? Salih Mirzabeyoğlu öldü mü?

geçirdiği beyin kanamasından sonra Yalova'da hastaneye kaldırılmıştı. Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti. İBDA-C davasından yargılanıp beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, dün gece rahatsızlanınca getirildiği Yalova Devlet Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmıştı. Kullanıcılar Salih Mirzabeyoğlu'nun hayatını araştırmaya başladı. Peki Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 7.5.2018 21:11 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 21:11
Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu öldü mü?

, 10 Mayıs 1950 tarihinde Erzincan'da doğdu. Eskişehir'de Fatih İlkokulu (1962), Mehmetçik Ortaokulu'nu (1965) bitirdi (1968). Yazı ve şiirleri lise yıllarında Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlanmaya başladı (1965). 1968 yılında Atatürk Lisesi'ni bitirdi. 15 yaşında Necip Fazıl Kısakürek ile karşılaştı ve Nakşibendi tarikâtına katıldı.

Mirzabeyoğlu'nun ismi 1970' lerde duyulmaya başlandı. İslami gençlik hareketlerinden biri olan Akıncıların kurucusuydu. Gençliğinden itibaren Milli Görüş gömleğini üstüne giymişti. Salih Mirzabeyoğlu'nun genç yaşına rağmen sözüne itibar ediliyordu. Konferanslar veriyor, çevresinde İslam'a gönül veren dinamik gençler toplanıyordu. 1970'lerin ikinci yarısında kurulan Akıncılar Derneği'nin kurucuları arasındaydı. Derneğin politikalarının savunulduğu Gölge ve Akıncı Güç gibi dergileri çıkarttı. Necip Fazıl Kısakürek onun kaleminden çok etkilenmiş, ''Benim 40 senedir aradığım ses buydu'' demişti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Mirzabeyoğlu kimdir? Salih Mirzabeyoğlu öldü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN