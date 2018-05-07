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'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 07:07
Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Olay, 'un İlkadım ilçesi Caddesi Şehir Kulübü karşısında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yalçın D. (37) sağ dizinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın D. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri Yalçın D.'yi tabancayla vurduğu ileri sürülen Halil Ö.'yü (43) yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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