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kalp krizi riskini azaltıyor

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Giriş Tarihi: 7.5.2018
Sauna kalp krizi riskini azaltıyor
yla birlikte dünyanın meşhur banyolarından biri olarak bilinen Fin sının, kalp krizi riskini düşürdüğü öne sürüldü. Finlandiya'da gerçekleştirilen ve yaşları 53 ila 74 arasındaki bin 628 kişiyi kapsayan çalışmaya göre, haftada dört kez veya daha fazla saunaya giden yetişkinlerin, ömürlerinin ileriki 15 yıllık bölümündeki kalp krizi geçirme riski diğer kişilere göre yüzde 60 oranında düşüyor. ABD'li Kardiyolog Dr. Philip Gorelick, yaşlıların sauna kullanmadan önce doktorlarına kesinlikle danışmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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Sauna kalp krizi riskini azaltıyor
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