Soğuk çay fazla kiloları eritiyor

Kahvaltılarda artık sıcak çay yerine Güney Amerika kökenli soğuk bitki çayları içilecek. Bunun nedeni ise soğuk çay
ın vücuttaki fazla kiloları eritme etkisine sahip olması. İsviçre'deki Fribourg Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada sıcak çay ve soğuk çay içen kişiler kapsamlı şekilde incelendi. Üniversite bünyesindeki Entegratif Kardiyovasküler ve Metabolik Fizyoloji Laboratuvarı'ndaki uzmanlar 23 kişi üzerinde yapılan deneylerde soğuk çayın kilo kaybına yol açan etkisini bilimsel olarak kanıtladı. ENERJİ TÜKETİMİ ARTIYOR
Araştırmada bir fincan şekersiz çay içen kişilerin metabolik ve dolaşım tepkileri karşılaştırıldı. Deneklere 3 derecedeki kafeinli soğuk çay ile 55 derecedeki normal sıcak çay verildi. Çay içildikten sonra da katılımcıların 90 dakika boyunca kan basıncı, kalp atışı, kalbin pompaladığı kan, oksijen tüketimi ve yağ oksidasyonu ölçüldü. Çay içmeden yarım saat önce ve sonra ölçülen değerler karşılaştırıldığında soğuk çay içerken enerji
tüketiminin iki kat arttığı gözlemlendi. STRESİ AZALTIP YAĞI YAKIYOR
Yapılan açıklamaya göre; soğuk çay içmek vücuttaki yağın yakılmasını sağlıyor ve kalpteki metabolik stresi azaltıyor. İsviçre Kalp Vakfı tarafından desteklenen bu çalışmaya göre soğuk çay kilo kontrolü için oldukça faydalı. Araştırmada kullanılan kafein açısından zengin olan Paraguay çayının, bu ülke dışında Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da da yaygın şekilde tüketildiği kaydedildi. "Mate" veya "Yerba Mate" olarak bilinen bitki çayı, Güney Amerika'da Paraguay'daki yerliler tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.