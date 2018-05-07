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Son Dakika: 15 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı pes dedirtti

Son dakika haberi... Ailesinin 'ın İskenderun ilçesinde 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu 15 yaşındaki kız çocuğu 'da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu. Kız çocuğunun, hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:15
Son Dakika: 15 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı pes dedirtti

'ın İskenderun ilçesinde ailesinin 3 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu, çeşitli suçlardan kaydı bulunan 15 yaşındaki kız çocuğu 'da lüks bir apartmanın damında uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesindeki Çınarlı Mahallesi'nde bulunan lüks bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın kapıcısı sabah saatlerinde bir kız çocuğunun damda uyuduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu. Apartmana gelen polis ekipleri, kız çocuğunun İ.G. (15) olduğunu tespit etti.

Hırsızlık, aşk vaadiyle gasp gibi suçlardan kaydı olan kız çocuğunun ailesinin ise İskenderun'da 3 yıl önce kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Kız çocuğu Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra ailesine teslim edildi.

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Son Dakika: 15 yaşındaki kız çocuğunun suç kaydı pes dedirtti
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