Üniversiteli Zülal'in öldürülmesinde 'satanistçe ritüel' iddiası

GENÇ KIZIN BOYNUNA VE OMZUNA BIÇAK SAPLAMIŞTI

Olay, 19 Aralık 2017 tarihinde, İzmir'de meydana geldi. Özel üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendikten sonra Öztürk'ün evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçağı, genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk, teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden; ancak tartışmanın neden çıktığı konusunda bilgi vermeyen Günhan Öztürk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.