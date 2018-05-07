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Üvey kardeşe davetiye yok

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Giriş Tarihi: 7.5.2018
Üvey kardeşe davetiye yok
Yılın en heyecanla beklenen düğünü 19 Mayıs'ta gerçekleşecek. İngiltere Prensi Harry ile ABD'li oyuncu Londra'da dünya evine girecek. 600 davetlinin yer aldığı listede Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. yer almadı. Markel'ın üvey kardeşi 'ye bir mektup yazarak "Meghan Markle sizin için doğru kadın değil" diyerek "düğünü iptal edin" demiş ve büyük bir skandala imza atmıştı. Markle üvey kardeşinin mektubunu In Touch isimli magazin dergisiyle paylaşmıştı. Amacının ne olduğu bilinmeyen Thomas Markel Jr., mektupta bu evliliğin "kraliyet evlilikleri tarihindeki en büyük hata olacağını" yazmıştı.
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Üvey kardeşe davetiye yok
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