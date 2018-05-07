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tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

 İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalarıyla belirlenen Bursa ve 'daki bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 14:48
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

Baskınlarda satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üniversite öğrencilerine uyuşturucu satanları yakalamak amacıyla Bursa'nın Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yıldırım ilçeleri ile il merkezinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) desteğiyle önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Havadan drone da kullanılan operasyonda, uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı
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