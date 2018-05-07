Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 59 gözaltı

Baskınlarda uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen istihbari bilgiler üzerine yapılan teknik ve fiziki takip sonucu üniversite öğrencilerine uyuşturucu satanları yakalamak amacıyla Bursa'nın Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yıldırım ilçeleri ile Yalova il merkezinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) desteğiyle önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Havadan drone da kullanılan operasyonda, uyuşturucu satıcısı 24 kişi ve bunlarla bağlantılı oldukları belirlenen 35 kişi olmak üzere toplam 59 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU