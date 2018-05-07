Yüzlerce bebek sağlıksız anne kurbanı

UCL Great Ormond Street Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre İngiltere
'de sigara, alkol, obezite ve sağlıksız yaşam şartlarını sürdüren anneler yüzünden her yıl 600 çocuk yaşamını yitiriyor. Enstitüden uzmanlar İngiltere'deki ve İsveç
'teki 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarıyla karşılaştırdı. Sonuçta İngiltere'deki bu yaş grubundaki çocuk ölümlerinin İsveç'ten 6 kat daha az olduğu sonucuna varıldı. Araştırmacı Dr. Ania Zylbersztejn, "Çocuk ölümleri nadiren yaşansa da İngiltere, Batı Avrupa'daki en fazla çocuk ölümü oranına sahip ülkelerden" dedi. DIŞ HABERLER