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4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü

'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen (3) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 14:22
4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü

Olay, sabah saatlerinde Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan , parmaklıklarının üzerine çıktı. Burada bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk, beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanekaldırılanlan Eymen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Eymen öldü
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