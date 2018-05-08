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Ailenin ikinci acısı! Çarşı izninde bıçaklanarak öldürülen askere ilişkin çarpıcı detay...

Jandarma er , çarşı izninde 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk’ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 15:00 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 15:09
Ailenin ikinci acısı! Çarşı izninde bıçaklanarak öldürülen askere ilişkin çarpıcı detay...

'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er 'ün acı haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI

Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.

Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Ailenin ikinci acısı! Çarşı izninde bıçaklanarak öldürülen askere ilişkin çarpıcı detay...
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