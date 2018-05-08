Alacak-verecek kavgası ölümle bitti

Kayseri'de alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan Mustafa Kılıç
(30) yaşamını yitirdi.
Merkez Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç ile Serkan (37) ve kardeşi Murat Yiğit
(32) arasında önce tartışma, sonra kavga çıktı. Murat Yiğit, tabancayla Kılıç'a ateş edip, ağabeyi Serkan ile olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırıan Kılıç kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, iki kardeşin de olay yerinde bıçakla yaralandığını ve özel bir hastaneye gittiklerini belirledi. Tedavilerinin ardından Murat Yiğit ve Serkan Yiğit'in gözaltına alınacağı belirtildi.