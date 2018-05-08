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’de park halindeki kamyonları depolarındaki mazotları çalan çete çökertildi

İstanbul ’de park halindeki kamyonların depolarındaki mazotları, çaldıkları araca kurdukları hidrofor sistemiyle boşaltan çete, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla çökertildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 09:54
Arnavutköy’de park halindeki kamyonları depolarındaki mazotları çalan çete çökertildi

PARK HALİNDEKİ KAMYONCULARA BELA OLMUŞLARDI

'de 3. Havalimanında çalışan kamyonları hedef alan hırsızlık çetesinin park halindeki araçların depolarındaki mazotları çalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede yaklaşık 1 ay boyunca mazotların çalındığını belirlendi. Çetenin bir araçla olayları gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine polis, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) kullanılan aracın plakasını belirledi.

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Arnavutköy’de park halindeki kamyonları depolarındaki mazotları çalan çete çökertildi
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