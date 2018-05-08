Arnavutköy’de park halindeki kamyonları depolarındaki mazotları çalan çete çökertildi

PARK HALİNDEKİ KAMYONCULARA BELA OLMUŞLARDI

Arnavutköy'de 3. Havalimanında çalışan kamyonları hedef alan hırsızlık çetesinin park halindeki araçların depolarındaki mazotları çalması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede yaklaşık 1 ay boyunca mazotların çalındığını belirlendi. Çetenin bir araçla olayları gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine polis, Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) kullanılan aracın plakasını belirledi.