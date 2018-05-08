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Askerden geldi kalbinden vuruldu

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018
Askerden geldi kalbinden vuruldu
İstanbul'da (21), magandaların kurbanı oldu. Ev taşıyanlara saldıran 15 kişi askerden 10 gün önce gelen Güngör'ü kalbinden vurdu. Olay, önceki gün Bağcılar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Komşularının ev taşımasına yardım eden Selim Güngör, araçla sokaktan geçmek isteyen 3 kişiye başka yol kullanmalarını söyledi. Çıkan tartışma, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Aradan 1 saat geçtikten sonra aynı kişiler yaklaşık 15 kişi olarak sokağa geldi. Sağa sola saldırmaya ve ateş etmeye başlayan saldırganlar, tartıştıkları Selim Güngör'ü göğsünden vurduktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan Güngör, dün hayatını kaybetti. Polis, olaya karışan 15 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
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Askerden geldi kalbinden vuruldu
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