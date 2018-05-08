Bıçaklanan asker hayatını kaybetti

Osmaniye
Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk (21), sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. İddiaya göre bu sırada yoldan geçen Veli Can A.(21) ile Öztürk arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı.